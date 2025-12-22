Live Napoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana

vedi letture

22.04 Il Napoli batte 2-0 il Bologna, in una partita che sarebbe potuta finire con una differenza di reti ancora più ampia. Il Napoli vince la terza Supercoppa della sua storia.

94' Finisce qui! Il Napoli vince la sua terza Supercoppa Italiana!!

93' Contropiede Napoli. Tiro sull'esterno della rete di Noa Lang.

90' Concessi 4' di recupero.

88' Il tiro di Moro dalla distanza è impreciso.

88' Clamorosa occasione sciupata dal Napoli. Pallone forte di Gutierrez in mezzo, Politano mette fuori il pallone con la porta spalancata.

83' Cambio per il Napoli: fuori Juan Jesus, dentro Buongiorno.

80' Doppio cambio per il Bologna: fuori Castro ed Orsoloni, dentro Immobile e Doimnguez.

79' Ammonito Politano.

78' Cambio per il Napoli: fuori Neres, dentro Mazzocchi.

78' Ammonito Holm.

77' Castro serve di testa Rowe, ancora una volta il pallone esce di molto.

75' Serie di finte per Rowe al limite dell'area di rigore, il tiro è alto.

72' Il tiro di Politano termina largo.

70' Altro errore del Bologna nella propria area di rigore, il Napoli con Hojlund e Lang non riesce ad approfittarne.

68' Doppio cambio per il Bologna: fuori Cambiaghi e Ferguson, dentro Rowe e Dallinga.

68' Doppio cambio per il Napoli: fuori Spinazzola ed Elmas, dentro Gutierrez e Noa Lang.

67' Elmas serve Hojlund, tiro sbilanciato dell'attaccante danese.

65' Contropiede del Napoli con Neres che manda Hojlund in profondità, ma il passaggio di ritorno è troppo forte per essere raggiunto nuovamente dal brasiliano.

57' RADDOPPIO NAPOLII! Neres deposita in rete in seguito ad un errore della difesa del Bologna.

56' Orsolini scappa sulla fascia e trova Holm che stacca indisturbato di testa. Occasione pericolosa, blocca Milinkovic-Savic.

54' Hojlund entra in area, punta il difensore, ma il tiro è debole.

53' Tiro altissimo di Ferguson, in seguito al tiro forte e impreciso di Holm verso l'area di rigore.

50' Ammonito Cambiaghi.

48' Ancora una parata di Ravaglia sul colpo di testa di Rrahmani.

47' Destro di Hojlund, Ravaglia respinge in calcio d'angolo.

46' Cambio per il Bologna: fuori Odgaard, dentro Moro.

21.02 Riparte la gara.

20:46 - Il Napoli è in vantaggio a Riad dopo 45'. Rete clamorosa di David Neres

45' - Fine primo tempo a Riad

43' - Napoli in dominio della gara, Bologna annullato...lunga

40' - Napoli meritatamente avanti!

39' - NON CI CREDO! NON CI CREDO! NON CI CREDO! NON CI CREDO! DAVID NERES TOGLIE LE RAGNATELE DALLA PORTA DI RAVAGLIA CON UN GOL STUPENDOOOOOOO!

36' - AZIONE CLAMOROSA DEL NAPOLI! Giocata clamorosa con Højlund e Neres che liberano Spinazzola davanti al portiere ma Ravaglia compie un miracolo!

29' - Rrahmani ci prova di testa ma Ravaglia dice no!

26' - Ammonito Antonio Conte

24' - VERTICALIZZAZIONE SPAZIALE DEL NAPOLI: gli azzurri vogliono arrivare con il pallone in porta ma la difesa del Bologna si immola

19' - Contropiede del Napoli, Orsolini salva e chiude in corner.

15' - Elmas super in gara: rientra dentro al campo e prova a battere Ravaglia.

13' - Accelera il Napoli: corner guadagnato dal lato destro del campo

12' - Giganteggia Scott che recupera un pallone pericoloso e subisce fallo

9' - Il Napoli manovra molto in verticale: Neres trova campo aperto ma si fa rimontare e non riesce a concludere verso Ravaglia.

10' - ELMAS SI DIVORA IL VANTAGGIO! McTominay libera perfettamente il macedone che stringe troppo il suo destro!

4' - Cambiaghi finisce a terra in area di rigore, timide proteste del Bologna ma l'arbitro lascia proseguire giustamente

20.00 - INIZIA LA FINALE

19.50 - Parte la cerimonia della finale di Supercoppa Italiana

19.34 - Anche il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato a SportMediaset: "Serata storica? Può diventare una serata storica ma dobbiamo giocarla. È una partita estremamente difficile, con una squadra che ha meritato di essere qui vincendo la Coppa Italia l'anno scorso, noi abbiamo vinto il campionato. Direi che è la massima espressione della stagione precedente. Siamo contenti di giocare questa partita. Secondo me sarà molto lunga e dobbiamo stare sul pezzo. Hojlund? Rasmus ha fatto bene subito, alla prima partita ha fatto gol, poi per entrare nei meccanismi di squadra giocare ogni tre giorni non aiuta. Lui è un ragazzo serio, professionista, un giocatore forte, siamo contenti di averlo con noi.

Se Lucca è sul mercato? Direi che in questo momento sono un po' prematuri questi discorsi. Lukaku sta rientrando, ci vuole un po' di pazienza, ha avuto un infortunio muscolare importante su un calciatore con una mole muscolare altrettanto importante. Dobbiamo stare attenti e non dobbiamo accelerare. Lorenzo - l'ho detto tante volte - è un calciatore forte, lo abbiamo seguito, lo abbiamo scelto e lo abbiamo voluto. Ha delle caratteristiche specifiche. Deve alzare i giri perché per giocare in questo Napoli c'è bisogno di andare forte, non solo in partita ma anche in settimana. È importante che lui acceleri questo percorso. In questo momento è con noi, poi vediamo cosa succede. Ma ripeto: sta tanto a lui. Bologna? È stata una partita che per noi ha segnato una partita spartiacque in un momento delicato. Abbiamo fatto una sorta di mea culpa, ci siamo compattati, non che prima non lo fossimo ma ora siamo più uniti che mai".

19.30 - Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset: "C'è l'entusiasmo che ci deve essere in queste occasioni. Siamo qui, ce la siamo guadagnata anche giocando contro l'Inter, ci sentiamo questa finale nostra e vogliamo essere protagonisti fino alla fine. Da qualche anno stiamo avendo risultati importanti, con una certa continuità, questo ci rende orgogliosi e ci dà grande responsabilità. Questo tipo di partite sono opportunità uniche per riscrivere la storia di questo grande club, i ragazzi lo sanno. Vincenzo Italiano? È tutto merito suo, ha portato questo tipo di mentalità, di filosofia, questo suo credo... Non è stato semplice all'inizio, con Thiago Motta facevamo un calcio totalmente diverso, bello, fatto di possesso palla ma più accorto e con una pressione diversa. Il mister all'inizio ha avuto delle difficoltà, ma è stato tenace, caparbio e forte con il suo gruppo di lavoro. Ha trovato terreno fertile perché questi ragazzi hanno grande spirito, grande voglia di crescere e di imparare tutti i giorni. Però il mister è stato bravissimo, questo coraggio e questo che esprimiamo in campo è tutto merito suo".

19.20 - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine della finale di Supercoppa contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci si ricorda solo di chi vince? Sì certo, quello che dice il mister è giusto: in finale ci si ricorda solo di chi vince. Bologna? Conosciamo il Bologna dal campionato, sono davvero una buona squadra, ci abbiamo giocato contro un mese e mezzo fa e conosciamo la loro qualità. L'anno scorso hanno anche vinto la Coppa Italia, hanno qualità e lo sappiamo. Ma noi crediamo in noi stessi e faremo il meglio per vincere la partita".

18.50 - Sono state rese note le formazioni ufficiali. Antonio Conte conferma lo stesso undici che ha battuto il Milan, mentre Vincenzo Italiano fa due cambi: dentro Ferguson e Cambiaghi al posto di Moro e dell'infortunato Bernardeschi.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian Allenatore: Vincenzo Italiano

18.00 - L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti a Riyadh per la finale di Supercoppa italiana tra Bologna e Napoli. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Tuttonapoli.net: "È giusto che la finale sia così, perché il Napoli ha vinto lo scudetto e il Bologna la Coppa Italia. Entrambe le squadre nella passata stagione hanno fatto un percorso importante".

16.30 - A poche ore da Napoli-Bologna, direttamente da Riad ha parlato al nostro microfono Tommaso Bianchini, DG Area Business del Napoli: "Tutti conoscono il Napoli in Arabia oggi? Negli ultimi anni ho ereditato una situazione già avviata bene, ma il nostro lavoro ha dato al Napoli una struttura business organizzata e solida. Siamo ancora sotto al 50% del nostro potenziale, c’è un mondo da esplorare. Serve però anche un nuovo impianto, perché ogni anno perdiamo circa 70 milioni di ricavi e partiamo svantaggiati rispetto ai competitor. Il progetto di autoproduzione del presidente e di Valentina De Laurentiis è straordinario: realtà come Amazon, Ebay e Google ci osservano con attenzione. È un orgoglio essere diventati un punto di riferimento per chi vuole fare qualcosa di diverso.

16.00 - Supercoppa 2025, ecco cosa prevede il regolamento per quando riguarda la finale tra Napoli e Bologna che si giocherà in Arabia. La competizione prevede la disputa di tre gare (due semifinali e la finale) in tre giorni di gara. In ciascuna partita, al termine dei 90 minuti regolamentari, in caso di parità, l’arbitro disporrà l’esecuzione dei calci di rigore senza tempi supplementari.

15.30 - La notte del Bologna è molto attesa in città e sarà impreziosita dalla presenza di Roby Baggio come ospite d’onore. Il Divin Codino c’era anche a Roma: ieri ha incontrato Saputo e Fenucci all’ambasciata italiana di Riad, alimentando suggestioni e scaramanzie.

15.00 - Vi ricordiamo che potete seguire Napoli-Bologna prima, durante e dopo su Radio Tutto Napoli (oggi live dalle 8 alle 24!). Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente sugli store le app per Smartphone (qui per Iphone e Ipad o qui per Android).

14.45 - Sulla strada tra il Napoli e il settimo trofeo dell'era De Laurentiis, che in caso di trionfo in Supercoppa potrebbe vantare di aver aggiunto il 50% di successi in più in bacheca, si pone il Bologna di Vincenzo Italiano. Non un allenatore qualsiasi, visto che è uno specialista delle coppe e delle finali, essendo questa la sua quinta maggiore da quando allena a livelli alti: dopo le tre con la Fiorentina, tutte perse, ne ha già conquistate due a Bologna. E la prima ha portato in dote un trofeo, la Coppa Italia, che mancava da oltre mezzo secolo.

14.30 - Joey Saputo, presidente del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A: "Pensare di essere qui solo 3 o 4 anni fa sarebbe stato un sogno, siamo felici di essere qui e speriamo che possiamo proseguire il percorso che abbiamo cominciato. La vera finale è quella tra Napoli e Inter, col vincitore dello scudetto che affronta il vincitore della Coppa Italia. Per Italiano era difficile entrare in corsa, dopo che Thiago Motta aveva fatto molto bene, continuare a fare così bene è stato difficile e gli va dato grande merito”

14.00 - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A nel giorno della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna: “Bologna è una città che sta nel mio cuore, poi siamo avversari, ma lì ho fatto dei film divertentissimi. La sua università dal 1300 ha educato principi e re. Io ho origini partenopee ed il cibo per me è un aspetto importante, ed anche lì sul cibo non scherzano Saputo è un bravo presidente, questa sua capacità di internazionalizzarsi è importante. Quindi viva Napoli, viva Bologna e che vinca il migliore.

13.45 - Vincenzo Italiano confermerà l'ossatura della formazione che tanto sta convincendo in questo inizio di stagione, ma non sono da escludere un paio di rotazioni considerando anche la distanza ravvicinata dalla semifinale con l'Inter. Nel 4-2-3-1, c'è Ravaglia in porta, promossa la coppia difensiva Heggem-Lucumì, ai loro lati Miranda e poi Holm in vantaggio su Zortea. In cabina di regia si candida Ferguson per far rifiatare Moro, mentre Pobega va verso la conferma; sulla trequarti, si è fermato per infortunio Bernardeschi ed è ballottaggio Cambiaghi-Rowe per sostituirlo, completano il terzetto Orsolini e Odgaard (in pole su Fabbian). Per guidare l'attacco è testa a testa tra Castro e Dallinga, con Immobile pronto a subentrare a gara in corso.

Antonio Conte lo ha ribadito, non cambierà sistema di gioco, quindi avanti con il 3-4-2-1 e sono solo un paio i dubbi di formazione. Tra i pali Milinkovic-Savic, al centro della difesa Rrahmani, al suo fianco ha convinto Di Lorenzo, così come Juan Jesus che resta però in ballottaggio con Buongiorno. Bene anche Politano da quarto di centrocampo, dall'altro lato confermato Spinazzola così come il duo Lobotka-McTominay in mediana. Nel tridente offensivo non si toccano David Neres e Hojlund, mentre Elmas è insidiato da Noa Lang. Oliverà proverà a recuperare dal leggero affaticamento al polpaccio, intanto si è fermato anche Beukema.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana