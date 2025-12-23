Podcast Fedele: "Italiano allena se stesso, non è pronto per una big. Visto Conte?"

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè.

"Il Napoli non sempre lo vedremo così, ieri c'è stato uno strapotere unico ma anche perché Italiano allena se stesso. Pur essendo figlio di Zeman deve sapere che bisogna anche difendersi. Non si possono fare duelli uno contro uno contro Neres e Hojlund. Il Napoli poteva fare cinque o sei gol. Quelli di manovra li ha sbagliati.

Italiano secondo me non è ancora pronto per una big, in Italia la tattica vale e deve capirlo quanto prima. Il Napoli ieri ha trovato praterie. A Bologna aveva vinto perché il Napoli tatticamente era squilibrato. Oggi questa formula tattica del Napoli è spettacolare. Ma avete visto che partita ha fatto Lobotka? Una cosa mai vista.

Neres finalmente ha trovato la posizione giusta perché non è un giocatore da binario. Ma se parte sottopunta è devastante. Oggi il calcio è ritornato quello di una volta con duelli individuali.

Mercato? Il Napoli non ha indovinato la campagna acquisti estivi, manca il sostituto di Di Lorenzo e tre nuovi acquisti non giocano. A gennaio mi aspetto un mediano di forza".