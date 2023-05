ADL dopo la cena con Spalletti: “State sereni. Vincere la Champions? Lo farei tutti gli anni, ma mica scendo in campo”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, hanno trascorso insieme la serata per parlare del futuro

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore azzurro Luciano Spalletti, hanno trascorso insieme la serata per parlare del futuro e dei programmi in vista della prossima stagione. Il patron, ai tifosi presenti fuori dal locale in cui ha cenato, ha dichiarato: “State sereni. Vincere la Champions? Io la vincerei sempre, tutti gli anni. Ma mica scendo in campo”.