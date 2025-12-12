Juan Jesus salta Udine? Sky: "Colpo a Lisbona e Conte può risparmiarlo"

Juan Jesus potrebbe non essere rischiato per la partita di Udine. Ha rimediato un colpo a Lisbona mercoledì sera e, secondo la redazione di Sky Sport, potrebbe restare a casa per la sfida di domenica anche in vista della Supercoppa contro il Milan. Il 18 si torna subito in campo a Riyad per la semifinale. Per JJ colpo al polpaccio e dunque è in dubbio per Udine. La linea difensiva, comunque, dovrebbe essere composta da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, insomma la classica linea delle ultime partite.

