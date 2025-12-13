Finalmente c'è un recupero, Conte ritrova Gutierrez: come verrà gestito a Udine

C'è un primo recupero per la trasferta di Udine, in attesa degli altri. Antonio Conte ritrova Miguel Gutierrez che ha saltato per un problema alla caviglia le ultime cinque partite. Il laterale spagnolo, però, è finalmente pronto a tornare nell'elenco dei convocati ed è una bella notizia per l'allenatore anche se non è mancata la notizia negativa legata al rischio forfait di Juan Jesus per una botta subìta a Lisbona.



Per il Corriere dello Sport, Gutierrez non sarà pronto a partire da titolare, ma potrà essere una soluzione a gara in corso.

Una risorsa in più in un periodo in cui il calendario è pieno e si gioca senza sosta ogni tre giorni. Per ora a sinistra, al posto di Olivera, potrebbe giocarci Spinazzola mentre in attacco Politano può prendere il posto di uno dei due esterni.