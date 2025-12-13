Napoli-Mainoo, c'è lo zampino di McTominay: Manna ha il sì, ma ostacolo Amorim

Il Napoli vuole fare di tutto perché già alla riapertura della sessione invernale possa essere depositato il contratto per un rinforzo a centrocampo. Lo scrive quest'oggi Il Mattino in merito alla trattativa per Mainoo del Manchester United. Secondo il quotidiano cittadino, il ds Manna ha da giorni contatti frequenti con lo staff del giocatore, il gradimento è totale anche perché probabilmente c’è anche lo zampino di McTominay che consiglia l’aria buona di Napoli.

Il problema è rappresentato dal Manchester United che naviga in cattive acque e Ruben Amorim ha alzato un muro alla sua cessione nonostante l’impiego con il contagocce. Ma Kobbie Mainoo ha detto sì, ha aperto alla partenza anche a gennaio e del resto il Mondiale è alle porte e vuole arrivarci da protagonista alla convocazione dell'Inghilterra. I prossimi giorni chiariranno la possibilità di arrivare subito al giocatore oppure no.