Conte ha bisogno di ruotare: ad Udine ci sarà il ritorno di Politano

vedi letture

Un mese dopo, sta per tornare il momento di Matteo Politano. Per l'esterno l'ultima volta da titolare è stata il 9 novembre a Bologna, da quel momento Conte ha ridisegnato la squadra e nelle sue idee, ad un certo punto, Matteo Politano - con il cambio modulo e il passaggio al 3-4-2-1 - ha fatto spazio all'estro di David Neres. Secondo il Corriere dello Sport le gerarchie sono sovvertite ma la stagione è lunga.

Matteo Politano ha vissuto le ultime tre di campionato partendo dalla panchina, più le ultime due di Champions contro Qarabag e Benfica, ed è partito titolare solo in Coppa Italia contro il Cagliari. Domani, al Bluenergy Stadium di Udine, Politano può ritrovare una maglia dal primo minuto in attacco. Da capire al posto di chi, se di Neres, l'uomo più in forma, oppure di Lang con lo spostamento del brasiliano a sinistra. Conte ha bisogno anche di ruotare e Politano si candida per una maglia dal primo minuto