Biglietti Napoli-Milan di Champions già sold-out! Si attendono solo Distinti e Curve superiori

Ieri alle 15 è partita la vendita libera per i biglietti di Napoli-Milan di Champions League, in programma il prossimo 18 aprile al Maradona. Dopo pochissimi minuti è subito partita la caccia al biglietto con code di addirittura 40mila utenti su Ticketone. Dopo poche ore sono stati esauriti tutti i biglietti a disposizione. Ricordiamo che i tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card. Nella prima fase la vendita libera era limitata ai settori Posillipo, Nisida nonché agli anelli inferiori dei Distinti e delle Curve. Successivamente, la vendita sarà aperta agli anelli superiori dei Distinti e delle Curve.