Prima pagina Il Mattino: "L'Europa aspetta il Napoli"

"Dopo il flop di Inter e Juve al Mondiale per club occhi puntati su Conte".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli, protagonista del mercato estivo che si appresta ad iniziare la nuova stagione: "L'Europa aspetta il Napoli. Dopo il flop di Inter e Juve al Mondiale per club occhi puntati su Conte". In taglio alto spazio all'emergenza caldo con due vittime in Sardegna dovute alle alte temperature: "Morire di caldo". Di seguito la prima pagina integrale.