Focus Chi è Philip Billing: la nuova mezzala di Conte specialista negli inserimenti

Il Napoli non ha accettato le clausole del Chelsea per mantenere il controllo di Cesare Casadei e così ha repentinamente chiuso per un altro obiettivo a cui lavorava sotto traccia. Il club partenopeo sta definendo l'arrivo, in prestito con diritto di riscatto sui 9-10mln, di Philip Anyanwu Billing, classe '96 del Bournemouth e della nazionale danese che quindi sarà in organico il sostituto di Folorunsho che può (finalmente) definire il passaggio alla Fiorentina che lo attende da settimane. Seppur con altre caratteristiche, evidentemente più gradite a Conte.

Caratteristiche - Non parliamo di certo di un top nel proprio ruolo, ma dalle carattreristiche sicuramente ben precise. Billing in Premier League s'è fatto apprezzare per le doti aeree (193cm), la capacità di giocare in più ruoli in mediana, davanti alla difesa con doti difensive e d'interdizione oppure a sostegno dell'attacco mostrando grande capacità d'inserimento, quello che Conte sta chiedendo molto alle sue attuali mezzali. Nell'ultima gara da titolare contro il Fulham ha agito da trequartista nel 4-2-3-1.

Carriera - Dall'Esbjerg passa nelle giovanili dell'Huddersfield con cui debutta anche in prima squadra. Le buone prestazioni gli valgono il passaggio al Bournemouth per 15mln di sterline dove in ha grande regolarità per ben cinque stagioni (tre di queste in Premier League). In particolare raggiunge i 7 gol nella Premier 2022-23 mentre nell'attuale stagione 10 presenze (saltando gran parte dell'inizio stagione dopo il mancato addio) con l'evidente desiderio di lasciare per misurarsi con nuove sfide.