Manca un mese al mercato, Tmw: il Napoli ha una sola idea in testa per gennaio

vedi letture

Vigilia di Coppa Italia per il Napoli, che domani affronterà il Cagliari nel match valido per gli ottavi di finale. Parallelamente, però, il club azzurro guarda già al mercato: manca un mese all’apertura della finestra di gennaio e le idee sono piuttosto chiare: il centrocampo indicato come reparto prioritario da rinforzare, scrive Tmw.

Il mercato in entrata.

Palestra resta un obiettivo molto caldo, ma solo in vista di giugno. Nell’immediato, la necessità è intervenire sulla mediana, rimasta scoperta dalle assenze di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. A confermarlo è stato lo stesso direttore sportivo Manna, che ha spiegato: "Ci faremo trovare pronti qualora dovessero presentarsi delle occasioni: stiamo lavorando su alcune situazioni e vedremo se ci saranno le possibilità. De Bruyne ha un infortunio lungo: tornerà verso fine febbraio. Gilmour rientrerà a fine gennaio, Anguissa un po’ prima. È ovvio che oggi abbiamo l’esigenza di un centrocampista". Tra le idee spuntate negli ultimi giorni c’è anche Manzambi del Friburgo, ma non è escluso che possano emergere nuovi nomi nelle prossime settimane.

Il mercato in uscita.

Non sono previste operazioni clamorose, ma qualche partenza potrebbe maturare, soprattutto tra i giocatori finora poco impiegati. Il caso più evidente è quello di Pasquale Mazzocchi: per l’esterno appena 21 minuti complessivi in tutta la stagione. Potrebbe essere lui uno dei profili destinati a cambiare aria a gennaio.