Live Conte in conferenza: "Vittoria che dà entusiasmo! Questo gruppo è responsabile! Su Neres..."

Al termine del Derby del Sole vinto contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.29 - Inizia la conferenza stampa.

Come si spiega il cambiamento anche dal punto di vista fisico? "La spiegazione, secondo me, è semplice. Tutti quanti ci siamo resi conto un pochettino della difficoltà del momento. A livello di indisponibilità di calciatori, la situazione è troppo evidente e purtroppo è andata sempre più peggiorando. Domani Gilmour si opera e mancherà due mesi. Unendo le assenze di Anguissa per altri due mesi e mezzo e quelle di De Bruyne, ho svuotato tutto il centrocampo. Bravi ragazzi, bravi calciatori, perché stanno dimostrando grandissimo senso di responsabilità. Oggi quello che avevo chiesto ai miei calciatori era di venire su un campo difficile come l'Olimpico e di affrontare una squadra in grande fiducia per via delle vittorie in campionato, della posizione in classifica, della vittoria in Europa League e guardarli negli occhi fin da subito e giocarci la partita, dimostrando che eravamo qui per rendere cara la pelle. Penso che i ragazzi hanno fatto una bella prestazione, una prestazione che ti rende orgoglioso per quello che si è visto, ribadisco, su un campo molto difficile. Perché l'Olimpico non è una passeggiata di salute per nessuno e soprattutto contro questa Roma, che era in striscia positiva e sta facendo molto bene”.

I duelli uomo contro uomo vinti hanno fatto la differenza? “La differenza l'ha fatta l'atteggiamento con cui sei venuto a giocarti la partita. Noi siamo venuti senza alcun timore riverenziale di giocare contro una squadra, ribadisco, in fiducia, davanti a noi in classifica, con un clima e un ambiente molto caldo come l'Olimpico. L'atteggiamento è stato quello di una squadra che è venuta consapevole dei propri mezzi, nonostante le grandi difficoltà del momento a livello di disponibilità di calciatori numericamente. Abbiamo dato veramente una bella dimostrazione. Il mio augurio è quello che da qui in avanti, siccome comunque questi infortuni saranno infortuni non di due o tre settimane, che la sfortuna guardi da un'altra parte un pochettino. Questo io me lo auguro, perché comunque in alcune situazioni siamo veramente contati”.

Come sta Neres? Che dimensione mentale assume questa vittoria? "Neres non ha niente di particolare, penso che è arrivato stremato nel minuto in cui ha chiesto il cambio. Ma io penso che queste tre partite siano state importanti, perché non dimentichiamo la vittoria contro l'Atlanta, che è un'ottima squadra con un'ottima rosa, la vittoria con il Qarabag in Champions, che è un po' la rivelazione di questa Champions. Oggi comunque una vittoria in trasferta su un campo importante, come l'Olimpio, contro una squadra che lotterà per il vertice della classifica. Ci voleva, sicuramente e ci dà entusiasmo, ci fa continuare a credere nel lavoro che stiamo facendo, sia nell'idea di gioco che di difendere correndo in avanti. Questo io penso che sia molto importante. Rimaniamo sempre con i piedi per terra, perché le difficoltà non è che oggi con questa vittoria sono superate. Noi gli infortuni li avremo ancora per lungo corso, però dobbiamo tenere botta e cercare di stare lì. Sappiamo benissimo che tra un paio di mesi qualcuno rientrerà e ci potrà dare una mano”.

23.36 - Termina la conferenza stampa.