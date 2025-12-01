Il Napoli avrebbe meritato uno scarto maggiore: miglior prestazione stagionale
Il miglior Napoli della stagione finisce a braccia alzate dall’Olimpico, dopo aver messo ko la Roma (1-0) con un gol di Neres ed essersi ripreso la vetta. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sull'ottima prova degli azzurri allo stadio Olimpico: "Eccellente la prova della squadra di Antonio Conte, che avrebbe meritato di chiudere la gara con uno scarto maggiore. Gli azzurri raggiungono il Milan e domenica aspettano la Juve al Maradona.
Il Napoli si era avventurato nella bolgia dell’Olimpico per misurarsi con una difficile missione: trasformare in una prova di definitivo rilancio i due indizi delle vittorie conquistate contro Atalanta e Qarabag. Anche per questo Conte ha puntato sulla continuità e confermato in blocco la stessa formazione titolare, sacrificando inizialmente Politano a beneficio di Neres e Lang".
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
