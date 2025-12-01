Foto Lang e Neres festeggiano in treno: il simpatico gesto durante il ritorno a Napoli

Noa Lang e David Neres inseparabili, anche in treno. L’esterno olandese ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia del compagno di squadra brasiliano durante il viaggio di ritorno da Roma, dopo la vittoria del Napoli all’Olimpico. Un selfie spontaneo, che conferma ancora una volta l’ottimo rapporto nato tra i due sia dentro che fuori dal campo. Di seguito lo scatto.