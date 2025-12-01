Hojlund a DAZN: "Cerco di dare il massimo, sono uomo squadra. Sull'esultanza con Neres..."

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta 1-0 contro la Roma.

L’esultanza con Neres? “È soltanto l’esultanza di Neres, è divertente. L’ho vista l’anno scorso e gli ho detto che ogni volta che facciamo gol o assist dobbiamo rifarla. Contro l’Atalanta si era dimenticato di farla, quindi l’abbiamo fatta oggi”.

Credo che il tuo allenatore sia comunque contento delle tue prestazioni nonostante la mancanza di gol… “Ovviamente voglio segnare, ma ciò che conta è la squadra e io voglio contribuire alla vittoria in qualsiasi modo. Segnare è il mio lavoro, ma in campo devo fare molto di più e sono contento di aiutare la squadra”.

Avere un attaccante del genere in squadra è una manna dal cielo… “Cerco di dare il massimo, sono un uomo squadra. Per me è importantissimo che la squadra vinca. Io sono un attaccante e voglio segnare, ma per me è più importante vincere e oggi l’abbiamo fatto. Sono molto contento”.