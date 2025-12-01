Nessun fallo sul gol del Napoli, la moviola del CdS: "Rrahmani tocca la palla"

Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport giudica la gara di Davide Massa in Roma-Napoli

Partita senza errori gravi per Massa, cui sfugge comunque qualcosa. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport giudica la gara di Davide Massa in Roma-Napoli: "Per tutti, ma è solo un esempio, il pestone (sia pure sulla punta del piede) di Di Lorenzo su Mancini era sicuramente fallo, non è una questione di soglia alta (e sicuramente l’ha impostata così l’arbitro). Così come la coerenza disciplinare è risultata insufficiente. I suoi numeri: 27 falli fischiati e sette cartellini.

Nell’APP dell’azione del gol di Neres, Rrahmani entra in scivolata su Koné, tocca il pallone e questo lo salva dal fallo, anche se il pallone stesso resta li e Koné, senza quell’intervento, avrebbe potuto puntare verso la porta. Ma conta tutto quello che avviene prima e allora, prima del contatto, c’è un tocco sul pallone che cambia direzione, giusto non intervenire da parte del VAR".

