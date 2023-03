Da 0 a 10: la confessione choc di Sarri, lo scandalo del Maradona muto, l’attentato dalla curva laziale e il discorso di Osimhen

Il Napoli perde con la Lazio una gara sfortunata: Vecino pesca il Jolly, mentre l'attacco non sfonda

Zero a chi giudica ogni gara usando come parametro l’eccezionalità di questa stagione: la perfezione non deve essere mica una condanna. Pure Dante avrà scritto qualche volta qualche riga meno celestiale, ma resta sempre Dante. Non si commetta l’errore di pensare che il Napoli sia schiavo di questo Napoli schiacciasassi. Una giornata meno brillante può capitare, deve capitare, può soprattutto essere perdonata. La perfezione ha rotto il cazzo.

Uno a zero all’italiana. Sarri riesce a fare ciò che non è mai riuscito a fare nella sua versione napoletana: non essere schiavo della sua di idea di calcio. Con la flessibilità, di chi si riconosce inferiore, capovolge tutti i suoi principi e si concentra solo sull’annullare i punti di forza della rivale. Nella settimana dei 50 anni di The dark side of the moon, anche Maurizio ha fatto vedere l’altro lato della sua luna.

Due tiri di Lobotka nel primo tempo sono un bigino della gara. La Lazio concede poco, lascia spazio agli altri, ma non vuole farsi mandare al tappeto da due extraterrestri Kvara e Osi. Era una gara da pareggio, non ci incastriamo in complicate analisi psico-tecnico-tattiche. Mai come in questa gara, ha ragione Salemme: “E si ricordi, signor Cocuzza che è un caso, solo un caso, che siano cadute le mie regole e non le sue!”

Tre marzo 2018, il Napoli di Sarri cadeva contro la Roma dopo 10 vittorie di fila. Tre marzo 2021, il Napoli si fa rimontare al 95’ sul campo del Sassuolo col rigore di Caputo. Tre marzo 2019, la Juve vince al Maradona con Meret espulso. Più che una data, una sentenza. Il 3 marzo è come il "Michele Vizzì” di ‘I contrabbandieri di Santa Lucia’ per Mario Merola: ’n'omm 'e merd!’

Quattro gare senza subire gol in campionato: c’era riuscita l’ultima volta la Roma, ora tocca all’altra sponda delle capitale. Ma nei numeri bisogna tuffarsi dentro, quando si parla di pallone e non di fisica quantistica. Bisogna riavvolgere il nastro, rendersi conto che la serata di Meret è stata più tranquilla della Vita di Tricarico. Non c’è nessun campanello d’allarme, giusto qualche civetta che torna a far rumore nella notte. Poca roba.

Cinque dita di un ragazzino in pericolo per delle teste di ca**o. Lo scenario irreale di un Maradona ammutolito in segno di protesta, la totale assenza di bandiere azzurre, i cori razzisti dal settore ospiti e addirittura fumogeni e petardi, che hanno portato un bambino in ospedale. Siamo al surreale nel reale, una pazza follia che racconta l’incapacità di gestire il nostro calcio. Zittire uno stadio come il nostro in un anno come questo è un crimine che non può essere perdonato. Liberate le voci. I cori. Le bandiere. Le sciarpe. Ridateci l’inferno Dantesco (per le avversarie).