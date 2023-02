Da 0 a 10: le facce di ca**o di Spalletti, il gol al 90' di Politano, la frase storica di Zanetti e la proposta rivoluzionaria

Il Napoli vince anche ad Empoli: ancora a segno Osimhen. Kim e Lobotka tra i migliori, sempre incisivo Kvaratskhelia

Zero minuti giocati, a scaldarsi fino alla fine, senza entrare. L’occhio al triplice fischio va su Politano, sull’esultanza sincera e irrefrenabile di chi poteva essere incazzato e invece non lo era. C’è tanto di questo Napoli in quella gioia, nell’applauso ai compagni, nel senso di condivisione che investe ogni elemento. Questa non è una squadra, è una missione eroica e nelle imprese epiche ognuno può sentirsi a modo suo una leggenda. Quando tutti spingono nella stessa direzione, nessuna rete è troppo stretta. Come insegna la Dory di Nemo: “Zitto e nuota, nuota e nuota, zitto e nuota e nuota e nuota”.

Uno in meno, sarebbe una proposta rivoluzionaria per ravvivare il campionato. Il Napoli resta in 10, ma non cambia di un millimetro la sua routine da dominatore. Continua a fare la stessa vita di prima, come Fantozzi che vince la lotteria di Capodanno: sfiora più volte il terzo gol, fa girare il pallone come in un flipper e non permette all’avversario di superare la mediana. L’Empoli col linguaggio del corpo annuncia la resa: con questi qui, perdere solo 2-0 è un affarone.

Due gare, pre e post Champions, che sono lo specchio da interrogare sulla più bella del reame e attendersi si sentire il proprio nome. Sassuolo ed Empoli sono, sul piano della mentalità, la vera rivoluzione azzurra, che al confronto il cambiamento notturno di Gregor Samsa nella Metamoforsi era meno radicale. Se nemmeno prima e dopo di una gara come quella di Francoforte si abbassa l’intensità, vuol dire che c’è la stessa determinazione dei Chicago Bulls di The last dance. Con una differenza: qui il ballo è appena iniziato e si sente odore di dinastia.

Tre gare non vinte su ventiquattro, ma c’è un dato ancor più impressionante. Dopo aver pareggiato con Fiorentina e Lecce, gli azzurri hanno vinto diciannove delle ultime venti (unica variazione sul tema il ko di San Siro). Al netto delle considerazioni sul livello medio del campionato, possiamo dire che questo è il Napoli più dominante della sua storia?

Quattro Kim in uno. Colpisce la traversa di testa, un istante dopo è già a recuperar palla a centrocampo: misteriosa mobilità per uno che porta a spasso quel corpo, il Jao Ming sudcoreano che va a cassare ogni tentativo di accesso all’area di rigore. Sorprendente, come non trovare una Smart in quello che a prima vista ti sembra un parcheggio in centro nel week end.

Cinque alla scalciata di Mario Rui. Non necessaria, non funzionale, non consona con la stagione da luminare giocata sin qui dal portoghese. Sarà pur vero che “Semel in anno licet insanire”, ma questa sciocchezza terrà fuori il portoghese pure dalle due prossime di campionato per squalifica: tre gare macchiate per uno stupida reazione. Alle provocazioni bisognerebbe rispondere sempre come Buddha con l’uomo che gli sputò in volto.