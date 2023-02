Da 0 a 10: Spalletti esplode fuorionda, i missili di Aurelio, il gesto nascosto di Osimhen e il culto Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero affanni per Meret, che a fine gara piazza i guanti su Vinted e potrebbe pure spacciarli per nuovi se non fosse bravo. Il tecnico Glasner dice: “Di aver avuto tante occasioni ma non averle concretizzate”. Per la serie: se devi dire una bugia, dilla grossa. Eintracht più innocuo di un moscerino nato in Tibet, che beve solo cloroformio e guarda in streaming tutte le trasmissioni di Marzullo.

Uno il rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Confine sottile tra la grande parata di Trapp ed un’esecuzione con margini d’errore considerevoli. Capita. Quello che capita meno, è vedere un controllo a seguire in precario equilibrio e un assist di tacco nella stessa azione. Come se Leonardo, dopo aver scarabocchiato un foglio, decidesse di disegnare la Monnalisa nella stessa sera. Kvara non va giudicato. Kvara è una religione, un credo, un culto. Rendiamo grazia a Khvicha.

Due reti subite nelle ultime 8 gare tra Serie A e Champions. Dal gol di Dzeko non ha più subito gol in trasferta, ha vissuto quello sgarbo come offesa letale, ne ha tratto un ulteriore insegnamento. Come Vegeta che dopo un mazziatone prendeva un fagiolo di Balzar e diventava ancora più spietato. La reazione al ko di San Siro è l’aspetto più interessante sul piano mentale: questa squadra ha lo spirito di Sergej Bubka, che ritoccò verso l’alto il suo record mondiale di salto con l’asta per 35 volte. Sempre più in alto l’asticella.

Tre errori in avvio, praticamente più di tutti quelli commessi nell’intera stagione, poi il dominio. Lobotka mette in atto il più grande inganno del diavolo: far credere di non essere mai esistito. E i tedeschi ci abboccano come i Matsugoro all’amo di Sampei: una mattanza. Balla da solo Stan, che pare una fisarmonica che ondeggia in mezzo al campo e si allunga, sguscia, senza mai spezzarsi. È il regista, compone la colonna sonora, sceglie i costumi, e preparare pure i panini per la pausa pranzo. Lobotka non è un film: è il cinema.

Quattro giocate pazzesche collassate nello spazio di un lampo. Esistono ricordi che sono più ricordi di altri, che si infilano nel cervello e sai che non andranno più via come il nome del compagno di banco alle elementari. L’azione del 2-0 s’è già presa il nostro futuro, ha preteso una promessa d’eterno che sarà ancora viva tra trent’anni quando ricorderemo questa notte. Il velluto di Anguissa, l’omaggio a Nureyev di Kvara e il mancino di Di Lorenzo sono una sequenza memorabile. “Le donne e gli elefanti non dimenticano mai” ma in questo gol la regola più essere estesa a chiunque sappia cogliere il supremo senso dell’estetica. Abbinata ad una squadra costruita, come ha ricordato sibillino De Laurentiis, su sostenibilità e onestà.

Cinque a Ndombele, che entra con le pantofole e con l’aria svogliata di chi arriva alla sessione di luglio col bermuda. Irritante e ingiustificata l’approssimazione trascinata in campo da Tanguy, indolenza che risulta ancor più fastidiosa se confrontata alla spietata determinazione che Simeone inzuppa in ogni secondo concessogli da Spalletti. Un pesce rosso che prova a nuotare in mezzo ai Piranha.