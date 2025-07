Foto Valore rose, il Napoli da 5° al 3° posto: vola a +58% ed accorcia su Juve e Inter

Il Napoli ha messo a segno già sei acquisti e non ha intenzione di fermarsi nonostante alcune difficoltà in questa seconda fase del mercato. I sei giocatori aggiunti in organico hanno alzato il livello medio, allungato la rosa e daranno più opzioni ad Antonio Conte per fronteggiare le quattro competizioni a cui prenderanno parte gli azzurri.

Il valore della rosa del Napoli è così cresciuto del 54,8% per i dati di Transfermarkt rispetto alla rosa che ha concluso la stagione con lo Scudetto. Da 355mln di euro a ben 550mln. Il Napoli, che aveva chiuso la stagione con la quinta rosa come valore, ora è terzo dietro Juventus (-2%, 606mln) e soprattutto Inter (+8% a 733mln). Un passo in avanti di 200mln di valore (solo il Como tiene il ritmo con un +43%) che ha portato ad accorciare il gap dalle prime due, ma non finisce qui perché il Napoli ha intenzione di muoversi per altri tre rinforzi. Di seguito la tabella di Transfermarkt con i confronto tra il valore rose attuale e quello del 1 giugno