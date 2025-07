Garnacho-Napoli, Repubblica: "Conte torna a sperarci, non è un depistaggio"

Conte torna a sperare in Alejandro Garnacho, primo vero obiettivo già a gennaio dopo l'addio di Kvaratskhelia. Ne parla Repubblica oggi in edicola: "Non è un depistaggio", si legge, sul focus esterni dopo che Ndoye ha scelto definitivamente il Nottingham. L'argentino è in uscita dallo United e costa meno rispetto a gennaio. Il Manchester United lo ha escluso dalla tournée americana, il giocatore è sul mercato e dunque il prezzo è sceso. Vedremo se il Napoli tornerà ad affondare il colpo sull'esterno argentino, anni 21, un giocatore di qualità ma ancora discontinuo, che ha talento ma che in carriera non è ancora riuscito a dimostrarlo del tutto anche per la giovanissima età. Il futuro è dalla sua parte.

Il ds del Napoli Giovanni Manna a fine mercato a inizio febbraio disse: "Garnacho l'abbiamo trattato ed incontrato anche prima della partenza di Kvara, abbiamo fatto un'offerta importante allo United, ci siamo avvicinati molto, il calciatore per lasciare la Premier a gennaio, perché a luglio poi è diverso, voleva essere accontentato economicamente, cosa che in questo momento non possiamo fare, non vogliamo e non trovo neanche corretto quando c'è una media salariale nello spogliatoio e metti un giovane che guadagna uno stipendio più alto non è corretto verso gli altri che stanno facendo cose importanti".