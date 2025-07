Chiariello: "Meret? Se rinnova per due anni e arriva Milinkovic vuol dire solo una cosa"

vedi letture

"Rinnovo Meret di due anni è stata mancanza di fiducia? In parte sì. Se il Napoli avesse puntato su Meret gli avrebbe fatto un contratto di cinque anni e avrebbe preso una riserva. Invece Milinkovic-Savic, a cui viene fatto un contratto lungo, è un portiere importante. Questo fa capire che Conte non ha tagliato Meret perché si è reso conto che gli ha dato un grande contributo per lo scudetto, ma non lo ritiene neppure il suo portiere preferito". Lo ha detto Umberto Chiariello nel suo editoriale del mattino a Radio Crc rispondendo a una domanda dei tifosi in diretta radio.

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, trattativa ormai conclusa, ci siamo. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci ha pensato come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League. Starà poi a Conte decidere di volta in volta come gestirli. Sarà interessante capire quali saranno le gerarchie dato il notevole investimento del club azzurro per la porta.