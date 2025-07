Lookman-Inter, Zazzaroni: "Marotta ha capito una cosa che ADL aveva capito prima di altri"

vedi letture

"Marotta sa bene che un calcio che non fa sognare i tifosi è un calcio morto. De Laurentiis c’è arrivato prima di altri: ma lui nasce cineproduttore". Lo ha scritto questa mattina in prima pagina sul Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni parlando del colpo Lookman sempre più vicino per l'Inter. La notizia lanciata proprio dal quotidiano qualche giorno fa ha infiammato la piazza nerazzurra come non accadeva da tempo.

Zazzaroni ha aggiunto: "Da anni l’Inter non muoveva 40 milioni per un giocatore e l’ipotesi di salire oltre 45, concludendo così il secondo o il terzo acquisto più caro di sempre dopo quelli di Lukaku e Crespo, ha prodotto effetti emotivamente “dopanti”: gli interisti si sono rimessi a sognare dentro un’estate che di sogni ne sta offrendo pochi".