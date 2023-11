Dal Loco Bielsa l’assist per l’eventuale piano B di Mazzarri

Da Argentina-Uruguay è arrivato un piccolo suggerimento per il piano B, ovvero quel 3-5-2 tanto caro a Walter.

Prove di 4-3-3. Perché così voleva Aurelio De Laurentiis nel casting che ha effettuato per sostituire Garcia, perché su quel modulo Mazzarri ha dato la sua disponibilità, svelando di aver studiato con grande trasporto il Napoli di Mazzarri.

Sarà questo dunque il modulo di partenza, o meglio della ripartenza. Di Mazzarri, che torna sulla panchina del Napoli in questa operazione nostalgia ancora da assimilare a pieno. Della squadra, che proverà a mettere da parte tutte le tossine accumulate nella gestione Garcia e ritrovare quei meccanismi della passata annata di grazia.

Da Argentina-Uruguay è arrivato un piccolo suggerimento per il piano B, ovvero quel 3-5-2 tanto caro a Walter. Il Loco Bielsa, per la sfida ad altissima tensione vinta contro i Campioni del Mondo della Seleccion, ha schierato l’azzurro Mathias Olivera da centrale difensivo sul centro-sinistra, con ottimi risultati. In caso di necessità, dunque, un centrale in più da utilizzare in caso di emergenza. Detto che, con l’infortunio di Mario Rui, Olivera dovrà già fare gli straordinari sulla fascia, ma quella da centrale potrebbe essere una evoluzione interessante per l’ex Getafe.