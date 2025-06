Live De Bruyne-day! Delirio per KDB a Villa Stuart: finite le visite mediche

vedi letture

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

14:15 - Kevin De Bruyne ha lasciato Villa Stuart dopo aver sostenuto le visite mediche per completare l'iter burocratico prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. In questi minuti, dopo essere andato via dalla clinica, è a casa del presidente Aurelio De Laurentiis.

13.45 - Terminate le visite mediche: il belga è appena uscito da Villa Stuart. Ora l'incontro con ADL per le firme e l'annuncio.

13.13 - Non dovrebbe mancare molto alla fine delle visite mediche di De Bruyne.

12.45 - Uno dei protagonisti principali dell'affare è stato il ds del Napoli Giovanni Manna. La sua è stata una vera e propria intuizione. Tre mesi fa è volato a Manchester, a casa De Bruyne, quando ha capito che c'erano problemi con il City per il rinnovo e ha illustrato il progetto tecnico al calciatore che poi si è convinto.

12.15 - Arrivano aggiornamenti da Villa Stuart: le visite vanno avanti nel migliore dei modi, Kdb ha un ottimo stato di forma come s’è visto anche nell’ultima in nazionale. Lo riporta Sky.

11.40 - Il papà di De Bruyne ha svelato tutti i motivi per cui il giocatore belga ha scelto di accettare il Napoli.

11.10 - Centinaia i tifosi all'esterno della clinica Villa Stuart aspettando l'uscita di Kdb. Ci vorrà qualche ora per le visite mediche.

10.45 - Tutti i retroscena relativi al colpo De Bruyne per il Napoli.

10.20 - Delirio per De Bruyne! Poco prima delle 10.20 è arrivato alla clinica Villa Stuart di Roma per le visite mediche di rito. Tantissimi i tifosi ad attenderlo. Folla incredibile, tutti per Kdb, il belga arrivato a parametro zero al Napoli. (qui il video)

10.10 - Curiosità su De Bruyne: ci sono stati problemi con l'acquisto della casa a Posillipo.

09.50 - Ecco le prime immagini del belga appena arrivato a Roma. (qui il video)

09.24 - De Bruyne col suo entourage si sta dirigendo a Villa Stuart per le visite mediche.

09.06 - Il volo privato di Kevin De Bruyne è atterrato a Fiumicino

09.05 - Sono partite le manovre d'atterraggio a Fiumicino.

08.55 - In migliaia su Flightradar24 stanno seguendo il volo di De Bruyne

08.35 - L'aereo sta sorvolando l'Italia. Arrivo previsto per le 9.15 a Fiumicino.

07.54 - Sarà un mese intenso per Kdb tra visite, firma e poi vacanze. La presentazione è prevista a luglio a Napoli prima del ritiro.

07.23 - E' partito puntuale l'aereo che sta portando KDB a Roma. Arrivo previsto verso le 9.06.

La grande attesa dei tifosi del Napoli sta per finire. Oggi, 12 giugno 2025, sarà il giorno di Kevin De Bruyne! Il trequartista belga partirà con volo privato da Bruxelles, alle ore 7, per atterrare a Fiumicino intorno alle ore 9. Sull'aereo insieme a De Bruyne saranno presenti anche i suoi legali ed i suoi rappresentanti. Da lì il trasferimento a Villa Stuart dove sosterrà le visite mediche, ultimo passaggio prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni, più un'opzione per un terzo anno. Tuttonapoli vi proporrà in diretta testuale tutta la giornata del fuoriclasse belga.