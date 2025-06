De Bruyne, acquisto casa si è complicato: ieri legale in città per nuova soluzione

Kevin De Bruyne ha scelto Posillipo per vivere, ma la casa individuata dovrà essere cambiata. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Un curioso retroscena nei giorni dell'accordo totale e con il giocatore che sosterrà oggi le visite mediche. "Il piano di acquisto della villa a Posillipo s’è complicato all’improvviso: tutto da rifare, tant’è che ieri a Napoli è arrivato un membro del suo pool legale per affrontare la questione di una nuova ricerca in zona Posillipo.

Con il club, invece, è stato tutto definito martedì: il ds Giovanni Manna è stato l’inventore di questa operazione che ha sollevato prima incredulità, mista a ilarità, e poi irrefrenabile entusiasmo tra i tifosi; l’ad Chiavelli, l’unico ponte incrollabile tra le origini, il presente e il futuro luminoso del ciclo Adl, è stato invece l’uomo che ha avallato un cambiamento epocale per il Napoli", si legge.