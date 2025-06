Papà De Bruyne: "Scelto Napoli per giocare ad alti livelli. Era la cosa più importante"

Kevin De Bruyne sta svolgendo in queste ore le visite mediche per conto del Napoli a Villa Stuart, a Roma. In seguito il centrocampista belga firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà al club campione d'Italia per le prossime due stagioni con opzione per il terzo anno. Una scelta precisa, quella dell'ex stella del Manchester City che aveva sul piatto anche ricchissime offerte dalla Premier League, dalla MLS e dall'Arabia Saudita.

Per lui però è sempre venuto prima l'aspetto sportivo, come confermato ai nostri microfoni dal padre del giocatore, Herwig De Bruyne, presente all'esterno della clinica capitolina per accompagnare il figlio in questo avvio della nuova avventura: "Kevin è più interessato al lato sportivo, al poter giocare ad alti livelli", ha spiegato il padre del centrocampista in riferimento alla scelta di Napoli a dispetto delle proposte milionarie arrivate sul suo tavolo.

Per lui Napoli rappresenta una vera e propria sfida...

"Una delle ragioni per cui ha scelto l'Italia è continuare a giocare ad alti livelli, ripeto è sempre stata la cosa più importante per lui".

La presenza di un manager come Antonio Conte ha inciso sulla sua decisione?

"Per lui conta la questione sportiva".