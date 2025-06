De Bruyne-Napoli: com'è nato il super-colpo più inaspettato

E' il giorno più atteso per i tifosi del Napoli, quello di Kevin De Bruyne al Napoli. Ultimati gli impegni con la nazionale belga e definiti anche i dettagli burocratici nell'ambito di un accordo complessivo che invece c'è da oltre un mese, la stella belga è atterrata questa mattina a Fiumicino e ora è diretto a Villa Stuart per le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul biennela con opzione (tra Filmauro e casa ADL, a pochi passi dal Quirinale) e infine all'annuncio ufficiale che di solito è proprio del presidente Aurelio De Laurentiis, prima ancora che del club partenopeo. Stavolta non dovrebbe andare diversamente anche se poi la macchina organizzativa è già al lavoro per una presentazione in grande stile, sulla scia di quella di Antonio Conte per uno dei colpi più importanti della storia del club e che avrà un impatto anche sull'intero calcio italiano.

Un incastro nato da lontano

Da attribuire al ds Giovanni Manna che, dopo le problematiche incontrate a gennaio, inizia col botto la sessione estiva. "E' un acquisto nato tre mesi fa", ha svelato recentemente Aurelio De Laurentiis, con grande orgoglio, ed in effetti il tempismo è stato determinante, seguendo da vicino tutti i passaggi del mancato rinnovo col City e bruciando eventuali concorrenti sul tempo. Bravo anche a tenere la trattativa decisamente nascosta. Una volta trapelata la notizia (per la prima volta il 7 maggio), i giochi erano quasi fatti e la decisione di De Bruyne e famiglia ormai presa. Tempismo, ma anche la volontà del giocatore di restare nel calcio che conta, rifiutando le cifre faraoniche di MLS e Arabia Saudita, oltre alla sponda del suo miglior amico, Romelu Lukaku, e del testimone di nozze Dries Mertens in un matrimonio celebrato a Sant'Agnello. Poi ovviamente a determinare è stato anche il cambio di filosofia di Aurelio De Laurentiis che ha aperto per la prima volta ad un parametro zero di questo spessore, così come ad un'eccezione sull'ingaggio e soprattutto su un bonus alla firma in doppia cifra. Un ingaggio che è anche un messaggio chiaro sul mercato, un manifesto sulle ambizioni del Napoli che sembra pronto, dopo aver ottenuto la conferma di Conte, a fare un ulteriore step e portarsi in un'altra dimensione.