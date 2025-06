Video L'arrivo di De Bruyne a Fiumicino: le immagini del belga da Roma

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:50 In primo piano

L'aereo dove viaggiava questa mattina da Bruxelles Kevin De Bruyne è atterrato poco dopo le 9 a Fiumicino. Ecco le immagini del belga in arrivo in Italia con diversi tifosi già pronti ad aspettarlo. Ora Kdb è atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto con il Napoli.

L'ex City, svincolato, firmerà un contratto di due anni con opzione per un'altra stagione. Affare di caratura internazionale per il club di De Laurentiis. Il video: