Formazione Napoli, tra conferme e sorprese: tre novità rispetto al Verona

Oggi alle 07:37
di Fabio Tarantino
Queste le scelte da parte dell'allenatore azzurro per il match di questa sera al Maradona valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A

Saranno tre le novità di formazione per il Napoli in vista della gara di questa sera contro il Torino. Il rientro di Milinkovic-Savic in porta, Olivera dietro e ovviamente Gilmour in mediana al posto dell'infortunato Lobotka. Queste le scelte da parte dell'allenatore azzurro per il match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A.

Napoli, la probabile formazione scelta da Conte

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 60-40%, Politano-Gutierrez 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay (in dubbio), Lobotka