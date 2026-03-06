Formazione Napoli, tra conferme e sorprese: tre novità rispetto al Verona
Saranno tre le novità di formazione per il Napoli in vista della gara di questa sera contro il Torino. Il rientro di Milinkovic-Savic in porta, Olivera dietro e ovviamente Gilmour in mediana al posto dell'infortunato Lobotka. Queste le scelte da parte dell'allenatore azzurro per il match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A.
Napoli, la probabile formazione scelta da Conte
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Milinkovic-Meret 60-40%, Politano-Gutierrez 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay (in dubbio), Lobotka
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro