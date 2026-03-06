Infortuni McTominay e Lobotka, quando rientrano? La data svelata dal Cds

Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne tornano in panchina a distanza di mesi oggi contro il Torino. Ma mancherà ancora una volta McTominay così come Lobotka, titolare a Verona ma out stasera. Quando rientreranno i due centrocampisti per ritrovare così tutti i Fab Four? Ne parla il Cds oggi in edicola.

Quando Conte ritroverà il centrocampo dei titolari?

Due volti molto illustri: Anguissa, al rientro dopo 117 giorni (9 novembre a Bologna), e De Bruyne, recuperato dopo 132 giorni (25 ottobre contro l’Inter). Ancora fuori McTominay, per la quinta partita consecutiva: dovrebbe essere l’ultima, l’obiettivo è recuperare sia McT sia Lobo per la prossima con il Lecce, in agenda sabato 14 marzo ancora al Maradona.

Napoli, la probabile formazione contro il Torino

In porta ci sarà di nuovo Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno e Olivera formeranno il trio di centrali; Politano e Spinazzola agiranno rispettivamente a tutta fascia destra e sinistra; in mediana Elmas e Gilmour; Vergara e Alisson giostreranno sulla trequarti alle spalle di Hojlund. Oltre a McTominay e Lobotka, fuori anche Di Lorenzo, Neres e Rrahmani.