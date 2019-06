E' fatta per James! Alvino annuncia: "Accordo totale! Capolavoro in prestito con diritto a circa 30mln!"

Il Napoli ha definito l'accordo per James Rodriguez. Al grande ottimismo delle ultime ore che vi abbiamo raccontato, ha fatto seguito l'annuncio di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna e Kiss Kiss, tramite twitter: "James-Napoli. Accordo totale. Lavoro straordinario di Mendes che ha portato avanti l’unica strada percorribile, quella del prestito con diritto di riscatto. (Come ho sempre sostenuto). Un capolavoro aver chiuso a poco più di 30 milioni. Per l’ufficialità bisognerà aspettare".