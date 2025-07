Ultim'ora Dalla Turchia - Il Napoli ha rifiutato l'offerta del Galatasaray per Osimhen: i dettagli

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha già un accordo sul contratto con il Galatasaray, tanto che oggi ha presentato un certificato medico di malattia al club azzurro per non presentarsi al primo giorno di ritiro, ma le offerte dei turchi continuano a non convincere.

Sono ormai giorni che il Galatasaray tratta con il Napoli sulle cifre dell'operazione: i Campioni di Super Lig sono disposti a pagare i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma non intendono versarli in un unico pagamento. L'ultima proposta dei turchi sembra essere stata una divisione in due rate: 40 milioni versati subito e 35 in una seconda tranche. Tuttavia, il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu scrive su X che gli azzurri hanno di nuovo fatto muro: "Il Napoli ha rifiutato l'offerta di 40+35 milioni di euro del Galatasaray per Victor Osimhen!".