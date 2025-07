Ultim'ora Noa Lang è atterrato in Italia! Pronto a svolgere le visite e firmare col Napoli

In primo piano

Oggi alle 20:34 In primo piano

Ormai è solo questione di tempo perché Noa Lang diventi un nuovo calciatore del Napoli. Come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il calciatore olandese è atterrato in Italia da pochi minuti: domani svolgerà le visite mediche di rito e infine firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri, che verseranno circa 28 milioni di euro nelle casse del PSV Eindhoven.

La scheda tecnica.

Noa Lang è un esterno d'attacco che gioca a piede invertito, in carriera ha disputato ben 167 gare sulla fascia sinistra pur essendo destro (solo 30 partite sulla corsia opposta). Classe 1999, alto 170 centimetri, nell'ultima stagione al PSV Eindhoven ha segnato 11 gol e fornito 10 assist in 29 presenze in Eredivisie, sommati a 2 reti e 2 passaggi vincenti nei 10 match di Champions League. Noa Lang è nel giro della Nazionale olandese, con cui ha trovato 14 apparizioni condite da 3 gol e 1 assist.