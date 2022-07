FOTO&VIDEO - Il Napoli è arrivato a Dimaro: Kvaratskhelia e Olivera tra i più acclamati, le immagini dal ritiro

Il Napoli è arrivato a Dimaro-Folgarida, dove fino al 19 luglio sosterà per la prima parte del ritiro estivo.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

Il Napoli è arrivato a Dimaro-Folgarida, dove fino al 19 luglio sosterà per la prima parte del ritiro estivo. La squadra è arrivata all'Hotel Rosatti alle ore 19.47, ad attenderla una nutrita schiera di tifosi azzurri. Il primo a scendere dal pullman è stato il vice presidente Edo De Laurentiis, seguito da Demme, Mario Rui, il giovane Costanzo e Gaetano. Cori dei sostenitori azzurri presenti per mister Spalletti, applausi anche per i nuovi acquisti Olivera e Kvaratskhelia. Di seguito le immagini.