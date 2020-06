Giuntoli sorride a Sky: "Prima offerta per Boga? Che ho già fatto o che farò..."

Domani su Sky Sport 24 andrà in onda la 12^ puntata de 'Il calciomercato che verrà': ospite il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. L'emittente satellitare intanto ha mandato in onda un piccolo estratto in merito all'interessamento per Boga del Sassuolo, molto chiacchierato negli ultimi giorni: "

La prima offerta al Sassuolo per Boga? "Che ho già fatto o che farò in avanti? (ride, ndr). Vediamo, è un giocatore molto bravo, farebbe comodo non solo a Napoli ma a tante squadre, ma è presto ora, vediamo".

Dei nomi usciti nelle ultime settimane chi dobbiamo escludere? "Parliamo di tutti giocatori bravi".



Utilizzerà il modulo preliminare da qui al 31 agosto? "Non credo".