Futuro Simone Inzaghi, l'agente: "Europa? Vuole rimanere all'Al Hilal"

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"I paesi arabi non sono stati colpiti moltissimo, speriamo per l'umanità che questo conflitto termini il prima possibile e che si possa tornare a una vita più normale".

Simone Inzaghi, accostato anche al Napoli, ha voglia di tornare in Europa? Federico Pastorello, agente che ha curato la trattativa che lo ha portato all'Al Hilal, ha risposto così ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo: "Lato Simone no, ho parlato con lui e la sua esperienza è da ritenersi assolutamente positiva. È desideroso di rimanere e di proseguire anche l'anno prossimo là per provare a portare a casa qualche altro trofeo".

Quanto potrà condizionare la situazione attuale a livello geopolitico il mercato della Saudi Pro League?

"I paesi arabi non sono stati colpiti moltissimo, speriamo per l'umanità che questo conflitto termini il prima possibile e che si possa tornare a una vita più normale".

Festeggerà presto 30 anni della sua agenzia. Quanto è cambiato nel corso del tempo Federico Pastorello?

"Ho deciso di organizzare un evento perché 30 anni sono tanti e il fatto che tanta gente abbia accettato di venire mi riempie di orgoglio. Il calcio è cambiato tantissimo, così come il nostro lavoro. Ci si deve adattare, non ho dubbi che si stava meglio prima, però è necessario evolversi, nel calcio tante cose sono diverse. L'importante è amare il proprio mestiere, per me è la mia vita, spero di continuare a farlo per altri 30 anni, almeno finché la testa e le gambe mi reggeranno (ride, ndr)".