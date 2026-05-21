Podcast De Giovanni: "Italiano, Palladino, De Zerbi un azzardo. Prenderei uno di questi due"

vedi letture

"Sicuramente non prenderei un allenatore che giochi a tre."

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Chi ti aspetti adesso sulla panchina del Napoli?

"Io guardo la rosa. Secondo me questa squadra, adottando un 4-3-3, avrebbe bisogno di pochi innesti. Confermando anche alcuni giocatori in scadenza, servirebbe un portiere titolare, un terzino destro che possa alternarsi con Di Lorenzo, una riserva di Anguissa e una riserva di Osimhen o comunque di Lukaku. Per il resto la rosa c’è già. Hai Politano, Neres, Ngonge, tanti esterni. Quindi andrei su un allenatore che faccia il 4-3-3 e che sia il meno oneroso possibile dal punto di vista della rivoluzione tecnica. Sugli altri nomi starei più cauto. Nell’anno del centenario non farei una scommessa su un giovane allenatore che non ha mai allenato a questi livelli. Italiano, Palladino, De Zerbi: bravissimi, ma sarebbe un azzardo. Piuttosto Sarri o forse Mancini. Sicuramente non prenderei un allenatore che giochi a tre."