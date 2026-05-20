Ag. Meret: “Futuro? Vedremo se Conte davvero va via, è variabile importante per noi”

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"Bisognerà fare delle valutazioni, ma andrà visto chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parleremo".

A margine dell'evento di presentazione del Golden Boy a Solomeo, Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato del futuro del portiere del Napoli ai microfoni Tuttomercatoweb: "Vedremo se sarà confermato il fatto che Conte vada via, questa è una variabile importante sul prendere decisioni. Sul ballottaggio con Milinkovic-Savic, Conte era stato molto chiaro, purtroppo poi Alex ha avuto un infortunio che lo ha tolto da questa competizione. Bisognerà fare delle valutazioni, ma andrà visto chi ci sarà come tecnico. Dovesse rimanere Conte, parleremo".

Si aspettava questo movimento a livello di dirigenti?

"Ci sono dei cicli, fondamentalmente quest'anno per alcuni direttori sportivi è arrivato il momento del cambiamento. Da addetti ai lavori siamo molto attenti alla situazione per capire gli sviluppi che ci saranno, sono curioso. Ci sono comunque profili di alto livello, sarà un piacere trattare con loro".