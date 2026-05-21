Podcast Addio Conte, Giuliani: "Non c'erano più le condizioni, gli va riconosciuta una cosa"

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"C’è poi una volontà di rinnovamento e ringiovanimento della rosa".

Fulvio Giuliani, giornalista e direttore de La Ragione, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Cosa pensa dell’addio di Antonio Conte al Napoli?

“Credo che non ci fossero più le condizioni, innanzitutto per la sua volontà. Conte è un tecnico che conosciamo benissimo: non va mai oltre due anni. La società ha assecondato le sue richieste per due mercati consecutivi, ma immagino che non si possa continuare su quella linea per questioni di bilancio, contenimento dei costi e anche per alcune delusioni arrivate sul mercato. C’è poi una volontà di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Va riconosciuto che Conte rinuncerebbe a un contratto importante”.

L’ipotesi Juventus resta viva?

“Non me la sento di escluderla, visto quello che sta accadendo a Torino. Però lì entriamo nel campo delle ipotesi”.