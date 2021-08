Cdm - Insigne segue l'esempio dell'amico Donnarumma: ecco la richiesta d'aumento, ma ADL rifiuterà

La cifra che Lorenzo Insigne ha in mente (almeno un milione in più rispetto all’ingaggio attuale di 4,5) non è contemplata dal Napoli, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando che per ora non c'è una proposta ufficiale ed il capitano azzurro può restare col contratto in scadenza. C’è un solo verbo da rispettare quest'estate: risparmiare. Dal lato del calciatore, l’esempio del connazionale e amico Donnarumma (non ha rinnovato con il Milan e ha trovato sulla strada il più “ricco” Psg) gli dà fiducia e soprattutto consiglia anche a lui di non avere fretta, ma un’offerta per lui ancora non c’è e - si legge - con la sua città, la sua squadra del cuore e anche con la famiglia ben radicata a Napoli