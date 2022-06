Sky - Osimhen via solo per offerte indecenti: in caso di partenza già scelto il sostituto

"Broja del Chelsea è stato già individuato come eventuale sostituto di Osimhen. L’albanese è considerato anche lui un top tra i giovani attaccanti a livello internazionale”.

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Calciomercato l'originale’: “Osimhen? L’eventuale offerta deve essere assolutamente indecente, deve sfiorare i 100 milioni. Ad oggi l’Arsenal o il Bayern Monaco non sono arrivati a 85-90 milioni più bonus. Bisognerà vedere se arriverà da questi club interessati un’offerta che farà barcollare il Napoli.

Il Napoli comunque si muove nell’eventualità in cui dovesse andare via Osimhen. Broja del Chelsea è stato già individuato come eventuale sostituto di Osimhen. L’albanese è considerato anche lui un top tra i giovani attaccanti a livello internazionale”.