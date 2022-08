Sky rilancia: “Il Napoli lo conferma: se arrivano i soldi per Osimhen, prendono Ronaldo!”

Jorge Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo al Napoli e il club azzurro ha dato apertura all’operazione ma a determinate condizioni

Jorge Mendes ha proposto Cristiano Ronaldo al Napoli e il club azzurro ha dato apertura all’operazione ma a determinate condizioni. Il Manchester United deve offrire almeno 100 milioni per Victor Osimhen, più il prestito di Ronaldo con uno stipendio quasi interamente pagato dal club inglese.

La domanda è se Jorge Mendes riuscirà a far formalizzare questa offerta da almeno 100 milioni di euro dal Manchester United per Osimhen. E’ questo il punto della situazione perchè lo United in queste ore sta cercando di prendere Antony dell’Ajax per 94 milioni. Se non va Antony, lo United avrebbe la forza economica per poter prendere Osimhen, viceversa potrebbe decidere di prendere una tipologia diversa di attaccante. Questa sera ha chiesto Aubameyang al Barcellona. E’ una questione di incastri, dipenderà da quanto il Manchester ha voglia di fare l’operazione Osimhen.

Se il club inglese si decide, l’operazione si può fare, non c’è stata nessuna smentita oggi da parte del Napoli. Il club azzurro fa sapere che vuole più di 100 milioni per Osimhen (120-130), ma la sensazione - come riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Sport Gianluca Di Marzio - è che a 100 più il prestito pagato di Cristiano Ronaldo, si può chiudere.

Di Marzio poi ha aggiunto: "Al momento non c'è nessuna trattativa in corso, oggi il procuratore di Osimhen - Roberto Calenda - si è affrettato a chiarire che non ci sono trattative con lo United e che il giocatore vuole rimanere. Questo forse per il fatto che è infastidito dal fatto che Jorge Mendes sta apparecchiando la trattativa senza aver coinvolto anche gli altri protagonisti".