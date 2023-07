Sky - Rinnovo Osimhen, situazione da monitorare domani: l’entourage vuole chiudere entro metà agosto

Nel corso dello speciale mercato su Sky Sport, l’inviato Sky Massimo Ugolini ha parlato del rinnovo di Victor Osimhen.

Oggi Osimhen è arrivato a Dimaro col suo agente, Roberto Calenda. Da quello che ci risulta non c'è stato ancora un incontro col Napoli per parlare del rinnovo. L'entourage del giocatore vorrebbe chiudere il discorso entro metà agosto, prima dell'inizio del campionato. Il giocatore ha voglia di restare al Napoli, ma vorrebbe una gratificazione per il lavoro fatto fino a questo momento. E' una situazione delicata e in divenire, potrebbe prendere una brutta piega qualora l'offerta del Napoli non fosse ritenuta all'altezza o le richieste del giocatore fossero ritenute troppo alte.

In questo sarà importantissima la mediazione degli uomini mercato del club, a cominciare dal nuovo ds Meluso. Situazione da monitorare anche nella giornata di domani. C’è comunque fiducia, l’impressione che non c’è stata una vera offerta da parte di un altro club al Napoli. C’è tempo per trovare un punto di incontro, le parti cercano di trovare una soluzione”.