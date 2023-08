Sky - Zielinski a un passo dal rinnovo, Lozano resta fino a gennaio. Le ultime su Veiga

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.



Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Continua ancora il contatto tra Napoli e Celta Vigo per cercare di sbloccare definitivamente l’arrivo di Gabri Veiga".

Rinnovi: "Zielinski ormai è vicinissimo al rinnovo, mancano alcuni dettagli. Lozano dovrebbe rimanere fino a gennaio, non ci sono margini per una partenza in questa finestra estiva”.