Il borsino del mercato - Dopo i due vertici bassi, servono cessioni per altri colpi. Pronte altre due uscite 'minori'

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 12 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Dopo Diego Demme, manca solo l'annuncio per Stanislav Lobotka, che ha già effettuato le visite mediche: si attende l'ok agli ultimi dettagli burocratici del Celta Vigo per averlo a disposizione già con la Fiorentina. Una nuova coppia di vertici bassi era la necessità del club, visto che Gattuso lavora con due giocatori per ogni ruolo e Allan e Fabian (che si alternerà con Zielinski) agiranno esclusivamente da mezzali senza più snaturarsi. Il doppio arrivo libera anche Gianluca Gaetano, talento classe 2000 che ha esordito in Champions ma che non ha trovato minutaggio, atteso da un'avventura in prestito, probabilmente in B dove la Cremonese è in pole su tanti altri club perché sembra poter dare garanzie sull'impiego da titolare.

Il mercato azzurro però potrebbe non finire qui: col passaggio al 4-3-3 Gattuso ha tre punte per un solo posto centrale e la terza scelta, ovvero Llorente, potrebbe essere sacrificata (il Tottenham lo riprenderebbe, visto l'infortunio di Kane), magari cogliendo un'occasione per un esterno offensivo che possa giocare a destra col mancino, il classico piede invertite alla Suso. Non si tratterà in ogni caso di Politano, molto vicino alla Roma dopo l'infortunio di Zaniolo, nell'ambito di uno scambio con l'Inter. Ogni movimento, però, dipende dalle cessioni visto che il Napoli non ha slot a disposizione nella lista federale per il campionato e tantomeno in quella Champions.

Per questo stesso motivo è difficile anche l'arrivo di un terzino sinistro: s'è parlato di Tsimikas dell'Olympiacos, ma è difficile cedere Ghoulam dopo i tanti infortuni, ma anche per il ricco ingaggio, e quindi la soluzione più probabile è confermare Hysaj (con relativo rinnovo del contratto) che è in ripresa e può adattarsi anche a sinistra come ricambio di Mario Rui. A destra tornerà stabilmente Di Lorenzo, visto che Koulibaly e Maksimovic per fine mese saranno entrambi a disposizione per ricomporre i quattro centrali per due posti.

In uscita Lorenzo Tonelli, vicino al ritorno alla Sampdoria, ma solo con l'obbligo di riscatto visto che lo stesso club blucerchiato l'anno scorso lo fermò prima delle 20 presenzde fissate per il riscatto, irritando il Napoli. Già ufficiali incvece Amato Ciciretti in prestito con diritto di riscatto all'Empoli, in Toscana insieme a Gennaro Tutino dopo i primi sei mesi al Verona dove non ha avuto spazio. Valigia pronta anche per Amin Younes, chiuso ulteriormente col passaggio al 4-3-3 che riduce di un posto i ruoli offensivi rispetto al 4-4-2 di Ancelotti e che in realtà era spesso un 4-2-4. da sbloccare anche i tanti rinnovi del contratto: passi in avangi per la firma di Allan con un ricco adeguamento dell'ingaggio, così come per Milik, Zielinski, Luperto e Maksimovic.

E' già iniziata dunque la rivoluzione che verrà definita a tutti gli effetti in estate, quando andranno via elementi in scadenza, altri a fine ciclo e probabilmente qualche pilastro di questi anni che ha richieste irrinunciabili. In questo senso il Napoli già si muove: ieri nuovi contatti con l'agente di Sofyan Amrabat, classe '96 del Verona per cercare di sbloccare l'accordo sulla durata del contratto. Un'operazione complessiva da circa 30mln di euro che comprende anche Amir Rrahmani, difensore classe '94 con cui è tutto fatto con l'affare formalizzato ma che verrà annunciato a luglio. Per il 2000 Kumbulla, invece, concorrenza più ampia e bisognerà attendere le scelte del club gialloblù dei prossimi mesi.

IN ENTRATA

Demme 100% (a titolo definitivo, Lipsia)

Rrahmani 99% (per giugno, Verona)

Lobotka 99% (a titolo definitivo, Celta Vigo)

Amrabat 50% (per giugno, Verona)

Tsimikas 10% (Olympiacos)

Kumbulla 5% (per giugno, Verona)

IN USCITA

Ciciretti 100% (in prestito con diritto di riscatto, Empoli)

Tutino 100% (in prestito, Empoli)

Tonelli 99% (a titolo definitivo, Sampdoria)

Gaetano 99% (in prestito, Cremonese)

Younes 70%

Llorente 30%

Ghoulam 20%

Hysaj 10%

Mertens 10%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Gaetano*, Elmas**, Demme

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA:

2024 - Di Lorenzo, Elmas, Lozano, Demme

2023 - Allan, Younes, Fabian, Meret, Koulibaly, Manolas (+1 opzione), Gaetano

2022 - Ghoulam*, Insigne, Mario Rui, Ospina, Malcuit

2021 - Zielinski*, Milik*, Hysaj*, Maksimovic*, Karnezis, Tonelli, Llorente

2020 - Mertens*, Callejon*

*clausola

