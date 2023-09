Il borsino (finale) del calciomercato - Si chiude con tre volti nuovi, Demme (per ora) resta ai margini

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli

(Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da più di 15 anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita del Napoli ed accompagnarvi nella sessione estiva)

Il mercato del Napoli si chiude senza ulteriori sussulti dopo i tre acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom. Quest'ultimo naturalmente arrivato parallelamente all'addio di Hirving Lozano, finito al Psv nell'ultimo giorno di mercato per circa 13mln di euro più bonus e percentuale sulla rivendita, ma soprattutto liberando l'ingaggio attualmente più pesante della rosa da 4,5mln di euro. Per il resto la società s'è limitata ad inizio mercato a riscattare Simeone, riprendere Gollini ed investire sui talenti del Bari Caprile e Cheddira, girati subito in prestito ad Empoli e Frosinone.

Importante il lavoro in uscita, anche per i giovani da piazzare in prestito oltre che per gli esuberi, che s'è chiuso con la cessione definitiva di Zedadka in Lussemburgo e Coli Saco in prestito al Monaco mentre al momento resta ai margini del gruppo Diego Demme. Sfumato l'addio alla Fiorentina nelle ultime ore, dopo aver fatto naufragare l'affare con l'Hertha Berlino, e quindi restano solo possibilità da mercati ancora aperti o, chissà, una risoluzione con buonuscita. Ora il lavoro del club prosegue con la lunga serie di rinnovi e diversi sono stati impostati nell'ultimo periodo ed ora devono essere formalizzati, a partire ovviamente da quelli di Osimhen e Zielinski.

IN ENTRATA

Simeone 100% (a titolo definitivo, riscatto dal Verona)

Gollini 100% (prestito con diritto di riscatto, Atalanta)

Caprile 100% (a titolo definitivo, Bari)

Natan 100% (a titolo definitivo, Red Bull Bragantino)

Cajuste 100% (a titolo definitivo, Reims)

Cheddira 100% (a titolo definitivo, Bari)

Lindstrom 100% (a titolo definitivo, Eintracht)

IN USCITA

Ndombele 100% (mancato riscatto)

Bereszynski 100% (mancato riscatto)

Marfella 100% (fine contratto)

Sgarbi 100% (in prestito, Avellino)

Kim 100% (pagamento clausola)

Costa 100% (a titolo definitivo, Vicenza)

Candellone 100% (a titolo definitivo, Juve Stabia)

Marranzino 100% (in prestito, Juve Stabia)

D'Agostino 100% (in prestito, Monopoli)

Iaccarino 100% (in prestito, Monopoli)

Vergara 100% (in prestito. Reggiana)

Boffelli 100% (in prestito, Cavese)

Caprile 100% (in prestito, Empoli)

Spavone 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Pesce 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Marchisano 100% (in prestito, Pro Sesto)

Ambrosino 100% (in prestito, Catanzaro)

Labriola 100% (a titolo definitivo, Giugliano)

Mezzoni 100% (in prestito)

Cioffi 100% (in prestito, Ancona)

Folorunsho 100% (in prestito, Verona)

Cheddira 100% (in prestito, Frosinone)

Lozano 100% (a titolo definitivo, Psv)

Coli Saco 100% (in prestito, Ancona )

Zedadka 100% (a titolo definitivo, Swift Hesper)

Costanzo 100% (a titolo definitivo, Portici)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Gollini, Idasiak, Contini

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan

CENTROCAMPO: Zielinski, Elmas, Demme, Lobotka, Anguissa, Gaetano, Cajuste

ATTACCO: Politano, Osimhen, Zerbin, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Cajuste, Lindstrom

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Zerbin, Ostigard, Simeone

2026 - Zanoli, Mario Rui

2025 - Osimhen, Elmas, Politano, Contini, Lobotka, Zerbin, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2)

2024 - Meret (+1) Demme, Zielinski

(anni di opzioni a favore del club)

