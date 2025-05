Conte e la ricaduta di Lobotka: “Un imprevisto, ma ora infortunio più grave…”

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa dopo il 2-2 con il Genoa, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato dell'infortunio a Stanislav Lobotka, uscito nei primi minuti di gioco per una ricaduta dell'infortunio precedente alla caviglia destra: "Ha sempre il problema quella caviglia che ha avuto a Lecce, penso però che ora sia un po' più grave".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).