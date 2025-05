Sudakov ad un passo! Venerato: "Firmerà fino al 2030: si chiude per 40mln!

Oggi alle 11:07

Conferme su conferme: il Napoli è vicino al primo colpo di mercato per la prossima stagione. Si tratta di Heorhij Sudakov, 22 anni, ucraino dello Shakhtar Donetsk. Il giornalista Ciro Venerato al Tg Sport, dopo aver dato la notizia ieri, offre questa mattina in diretta nuovi aggiornamenti su un affare a quanto pare già in dirittura.

"Arrivano conferme da colleghi ucraini vicini alla famiglia di Sudakov. Il calciatore avrebbe quindi scelto la sua futura destinazione. Napoli vicinissimo all'acquisto della mezzala dello Shakhtar Donetsk. Una trattativa nata un anno fa che dopo vari step sembra destinata a concludersi positivamente per il Napoli. Cinque anni di contratto ed una valutazione vicina ai 40 milioni".