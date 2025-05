Sky, Caressa: "Clamoroso pari al Maradona, il Napoli aveva un solo bonus da giocarsi"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore Fabio Caressa ha commentato il pareggio del Napoli col Genoa: "Clamoroso al Maradona, il Napoli si fa raggiungere dal Genoa e l'Inter ora è a - 1: la squadra di Conte aveva un bonus da giocarsi e ora hanno da affrontare il Parma mentre l'Inter affronterà la Lazio".

